«In queste ore sono stato subissato di telefonate e messaggi di vicinanza e solidarietà da parte di Sindache e Sindaci di tutta la Sardegna, uomini e donne delle istituzioni e tantissimi amici».

Lo dichiara il sindaco di Bonorva, Massimo D'Agostino, all'indomani dell'aggressione subita.

«Non posso fare altro che ringraziare tutti dal profondo del mio cuore, con la speranza che questa esperienza serva ad affrontare, e risolvere, una volta per tutte, un problema che da tempo affligge e preoccupa la mia comunità, i miei collaboratori, ma anche tanti altri paesi della Sardegna - conclude il primo cittadino -. Il percorso, ormai, è segnato e, per quanto mi riguarda, non smetterò mai di gridare con forza la necessità che Bonorva si riprenda la sua serenità».

Anche oggi sono arrivati messaggi di solidarietà a D'Agostino da parte di cittadini e autorità.

Ieri, dopo la denuncia, l’aggressore era stato arrestato.

