Cantieri aperti a Bonnanaro per l’intervento di riqualificazione di un nuovo spazio comunale e le sue caratteristiche naturali. In particolare è stato approvato il progetto di messa in sicurezza della scarpata in via Salvatore Soro, e per la valorizzazione dell’area verde in via Grazia Deledda, uno spazio dove la gente possa vivere e interagire con la natura. Il piano complessivo prevede un parco funzionale che preserva il territorio, migliorandone la fruibilità con camminamenti e panchine, così da creare nuove zone di svago per le famiglie e i bambini.

prevista anche un’area ricreativa dove organizzare eventi culturali e di musica e attività per promuovere la socializzazione. Una nuova opportunità per garantire servizi e spazi pubblici all’aperto per i momenti di relax e tempo libero, uno degli obiettivi del programma dell’amministrazione comunale, inseriti come prioritari tra gli interventi pianificati.

