Il temporale che si è scatenato questa notte a Sassari ha provocato diversi allagamenti e costretto la Protezione civile ad intervenire in numerose zone della città per chiudere le strade.

In particolare nell’area industriale di Predda Niedda, con il supporto della compagnia barracellare al comando di Giuseppe Solinas, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale guidati dal comandante Gianni Serra e gli operatori di New Life per chiudere al traffico alcune vie nella periferia di Sassari trasformate in fiumi d’acqua. La situazione metereologica sulla città è peggiorata intorno alle 4 del mattino provocando allagamenti nei sottopassi, tantissime chiamate sono arrivate al centralino dei vigili del fuoco che hanno effettuato circa 50 interventi per alberi caduti e rami pericolanti, e ancora per pali elettrici, cornicioni e tegole dai fabbricati divelte.

Alcuni i soccorsi per le auto rimaste intrappolate nelle strade allagate.

Il nubifragio ha causato disagio ai residenti e problemi alla circolazione in alcuni quartieri dove sono in corso le attività di ripristino.

