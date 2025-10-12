Domenica prossima dalle ore 9 il bocciodromo Sacro Cuore di Sassari ospita la 4^ edizione di "Con il nastro rosa" gara Nazionale S.P.T. Femminile di bocce, Specialità Raffa con 32 formazioni individuale mista A/B e C/D (unificate) divisa fino alla terza partita.

L'iniziativa, organizzata dall'Asd Sacro Cuore con la collaborazione di ALTS e LILT sezione Sassari, è una opportunità di sensibilizzazione, solidarietà, prevenzione e solidarietà veicolata dallo sport.

La gara, che vedrà in campo ben 74 atlete, celebra anche la Giornata Internazionale contro il cancro al seno.

Una gara di bocce immaginata dalla Asd Sacro Cuore nel ricordo di Lucia, Maria S., Francesca, Vannina, Maria Grazia, Gavina Mercedes, Sara, Filomena (“Mena”), Gaetana (“Tatana”), Maria Antonieta, Valentina, Lucia, Caterina B., Antonietta, FrancaLidia, Francesca, Antonella, Lina, Caterina e Maria e altre coraggiose donne che lottano, hanno lottato e purtroppo lotteranno contro un avversario temibile, ma più volte sconfitto, come il cancro al seno.

