Due ordinanze comunali per frenare l’utilizzo scorretto delle aree demaniali e della costa turritana. Il sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas ha firmato i provvedimenti che dispongono, rispettivamente, le regole per il corretto utilizzo della fascia costiera della città per la stagione balneare 2026 e le misure di prevenzione e tutela della vivibilità e del decoro urbano. «È interesse primario dell'Amministrazione tutelare le spiagge della città e proteggere i propri litorali in quanto elementi costitutivi e di pregio dell'ecosistema urbano. In virtù della vocazione turistica del territorio turritano, legata alle sue bellezze naturali e paesaggistiche, questa Amministrazione intende contrastare quei comportamenti degenerativi lesivi del diritto di ogni cittadino a godere del benessere offerto dal vivere e soggiornare in un habitat dotato di alto decoro igienico-sanitario ed estetico dei luoghi. Per tutelare l'ecosistema marino e costiero, è fondamentale adottare comportamenti responsabili in spiaggia».

Fino al 31 ottobre è vietato fumare in tutte le spiagge del litorale, il fumo è consentito soltanto nelle aree attrezzate. Vietato anche l’uso di impedimenti nell’arenile nei confronti dei soggetti diversamente abili o campeggiare con roulotte, camper, tende da campeggio, gazebo. No anche a qualsiasi gioco ed attività sportivache possa minacciare l’incolumità o comunque turbare la tranquillità o recare molestia ai bagnanti, così come asportare sabbia, ghiaia, ciottoli o transitare con mezzi sulla sabbia. L'ordinanza vieta, dalle 8 alle 20, la conduzione e la presenza di cani di qualsiasi razza e taglia sull'arenile, nello specchio acqueo e nell’intera fascia demaniale, al di fuori dell’area consentita istituita nella spiaggia “La Farrizza” dove è possibile l’accesso degli animali da affezione accompagnati dai loro proprietari.

La seconda ordinanza è disposta per contrastare situazioni di degrado urbano e per salvaguardare il decoro, la vivibilità e la sicurezza della città, in particolare durante la stagione estiva.La misura stabilisce su tutto il territorio comunale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, il divieto di accattonaggio, campeggio, bivacco e accampamento mediante l’utilizzo di tende, coperture e costruzioni varie sacchi a pelo, coperte e simili, il posizionamento di oggetti, attrezzature e installazioni varie.. Le sanzioni previste in caso di violazioni variano da 25 a 500 euro.

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