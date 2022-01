Se non è record poco ci manca: Tissi, 2350 abitanti a pochi chilometri da Sassari, è stato tra i primi comuni in Italia ad approvare il Bilancio di previsione e i suoi allegati 2022-2024. Ben tre mesi in anticipo rispetto alla scadenza per l'approvazione (31 marzo), spesso comunque soggetta a deroghe dagli organismi di controllo. Il punto, fa conoscere l'Amministrazione, è stato votato il 30 dicembre 2021. "Crediamo nell'importanza della programmazione - dichiara il sindaco di Tissi Gianmaria Budroni - Il Bilancio di previsione perciò deve costituire la mappa per il nostro percorso amministrativo".

Nel Bilancio rispettati gli obbiettivi primari dell'Amministrazione: nessun aumento di tasse e tributi, che saranno tra i più bassi della provincia di Sassari. Nello strumento contabile presenti anche interventi sullo stato sociale, sanità, cultura e scuola. Importanti cifre anche sul settore Lavori pubblici: tra queste 700mila euro per la riqualificazione di via Roma, 169mila euro per efficientamento della scuola per l'infanzia, 250mila euro per la realizzazione della rotatoria Via Pertini - SP3, 150mila euro per il restauro della chiesa di Santa Anastasia, 800mila euro per la realizzazione di una nuova condotta per la raccolta delle acque meteoriche,. Inoltre nel 2022 cominceranno i lavori per la realizzazione del nuovo impianto sportivo in erba sintetica.

Affidati anche 4 incarichi progettuali: nuova pavimentazione del centro storico, riqualificazione bocciodromo in campo di Padel, rimboschimento di S'attentu, Piano particolareggiato. Alla voce personale, prevista l'assunzione di un vigile e di un professionista nell'area tecnica.

"È stato un grande lavoro di squadra tra amministratori e uffici, partito dal mese di settembre", precisa il primo cittadino Gianmaria Budroni.

Per quanto riguarda invece il fronte sanitario a Tissi si registrano 40 persone positive al Covid-19, e fra loro molti giovani. Il sindaco Gianmaria Budroni ha disposto in un'ordinanza la chiusura di tutte le scuole per la giornata di venerdì 7 gennaio, come misura precauzionale finalizzata a contenere l'emergenza epidemiologica in corso. Domenica 9 gennaio 2022, nei locali del Centro culturale di via Dante, dalle 9 alle 13, è previsto uno screening di massa per gli studenti, tramite test antigenici rapidi.

