La carenza di personale medico è sempre più allarmante e si fa sentire soprattutto nei paesi dell'interno della Sardegna.

Dopo i problemi dei mesi scorsi l'Asl ha comunicato al sindaco di Benetutti che i turni di guardia medica (che serve anche Nule) per il mese di agosto "non saranno garantiti per almeno 15 giorni, per carenza di medici interessati. Gli utenti potranno fare riferimento alla guardia medica di Bultei".

Furibonda la reazione del sindaco di Benetutti Enzo Cosseddu: "È un'intollerabile violazione ai diritti alla salute di Benetutti e Nule - afferma il primo cittadino - Non si può rimanere inerti davanti a questi sprezzanti messaggi di smobilitazione della sanità pubblica del nostro territorio. Non possiamo non rispondere con azioni eclatanti, unico modo per avere attenzione da coloro che a parole si impegnano a risolvere le situazioni, ma poi agiscono aggravandole, lasciando la popolazione nello sconforto più totale".

