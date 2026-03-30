Bancali, detenuto rientra dal permesso premio con più di 30 grammi di droga in corpoAveva ingerito due ovuli, uno di eroina da 24 grammi l’altro di cocaina da 10
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Torna dal permesso premio nel carcere di Bancali con oltre 30 grammi di droga in corpo.
Un detenuto è stato arrestato nei giorni scorsi all’interno della casa circondariale di Sassari.
L’uomo, al rientro da un permesso premio, aveva ingerito due ovuli, uno con 24 grammi di eroina l’altro con 10 grammi di eroina.
La sostanza è stata immediatamente sottoposta a sequestro.
I controlli della Polizia Penitenziaria hanno dunque evitato l’introduzione di droghe all’interno del carcere.
Per il detenuto è scattato l’arresto, la sua posizione è al vaglio dell’autorità giudiziaria.
(Unioneonline)