Un progetto unitario per la partecipazione al bando pubblico per il finanziamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dedicato alla riqualificazione dei piccoli comuni è l'obiettivo delle amministrazioni comunali di Banari, presieduta dal sindaco Francesco Basciu, e di Siligo, guidata dal sindaco Giovanni Porcheddu, che hanno messo in piedi uno schema di convenzione.

«Il Comune di Banari - si legge nello schema di convenzione - assume il ruolo di Comune capofila e a tal fine si avvale delle strutture e degli uffici propri e della collaborazione di quelli messi a disposizione da parte del Comune di Siligo. Il Comune capofila provvede, in nome e per conto dei comuni aderenti, a porre in essere tutte le attività e gli adempimenti necessari per la partecipazione al Bando, in accordo con il Comune di Siligo, la predisposizione e l'approvazione del progetto da candidare a finanziamento, che dovrà prevedere la realizzazione delle azioni progettuali sul territorio di ciascuno dei predetti Comuni, nonché la presentazione, entro il termine e secondo le modalità previste dal Bando, della domanda di finanziamento».

