Il Comune di Banari ha programmato gli eventi dedicati al Natale. Sabato 16 e domenica 17 andrà in scena la quattordicesima edizione di "Carrelas in festa". Sabato 23 dicembre alle 18, nei locali del centro polivalente, andrà in scena la rappresentazione teatrale dal titolo "In sa dottoressa" della compagnia "Teatro Ittiri".

Mercoledì 27 dicembre, al cinema moderno, è prevista una mattinata natalizia cinematografica con "Wish", spettacolo Disney per i bambini dai 3 ai 13 anni. Venerdì 29 dicembre alle 18, al centro polivalente, è in programma la tombolata di fine anno per adulti e bambini. Venerdì 5 gennaio alle 18, nella Chiesa parrocchiale di San Lorenzo, spazio al concerto di Natale del gruppo "Doppio Diesis".

Anche l'amministrazione comunale di Burgos ha ufficializzato gli eventi natalizi. Il 20 dicembre alle 15, nella palestra, cinema per i bambini. Il 21 dicembre alle 9.30, Babbo Natale arriva a scuola, mentre alle 16.30 nuovo spazio dedicato al cinema per i bambini nella palestra comunale. Il 23 dicembre, alle 19, la Chiesa parrocchiale di Sant'Antonio Abate ospiterà il concerto di Natale "Aisettenne su Messia" con l'esibizione dei coro "Incantos" di Orune e "Paliccu Mossa" di Bonorva. Il 27 dicembre alle 17, in piazza Canu, ci sarà la "La parata di strada...Para-Dura" per bambini e adulti cin giganti sui trampoli e giocolieri.

Il 3 gennaio alle 17, sempre in piazza Canu, sarà la volta di "Circo all'arrembaggio", evento di animazione per bambini e ragazzi. Il 5 gennaio alle 16, presso la palestra comunale, ci aspetterà la Befana con una tombolata. Il 6 gennaio alle 11, nella Chiesa parrocchiale di Sant'Antonio Abate, saranno consegnate le calze ai bambini.

