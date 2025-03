Prima il furto notturno in un bar, poi la fuga. Ma non in maniera molto rapida, visto che l'auto è stata notata dai carabinieri proprio perché si muoveva stranamente a una velocità ridotta. Questo ha portato all'intervento dei militari, che hanno arrestato due ladri (un uomo e una donna) in flagranza di reato.

Il tutto è successo a Badesi, alle 5 della notte appena trascorsa. I carabinieri della compagnia di Valledoria erano impegnati nelle attività di controllo del territorio e, mentre percorrevano la Sp 90, hanno visto l'auto. Insospettiti dal fatto che procedesse in maniera molto lenta, hanno deciso di effettuare una perquisizione all'interno della vettura dove hanno trovato vari utensili per lo scasso e 70 euro in contanti.

Anche l'atteggiamento della coppia era sospetto, motivo per cui i carabinieri hanno svolto degli accertamenti che hanno evidenziato come, poco prima, c'era stato un furto in una vicina attività di bar e ristorazione. Nello specifico, i malviventi erano entrati rompendo una finestra e avevano rubato i soldi della cassa.

I due ladri sono agli arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida che si terrà domani. La refurtiva, invece, è stata restituita al proprietario del bar.

