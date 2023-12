La slitta e le renne sono più utili sulla neve, ma per Sassari Babbo Natale e le sue aiutanti elfe arrivano a cavallo. Il 22 dicembre nuovo appuntamento con l'iniziativa della giovane amazzone Annalisa Sanna che ha coinvolto un cavaliere e altre due amazzoni per portare in dono panettoni ai pazienti del Day hospital oncologico. Un modo per testimoniare la propria forza contro la malattia.

Tra le 9 e le 9.30 Annalisa arriverà con la sua purosangue Macrusa, assieme ai folletti e a Babbo Natale (tutti dell'associazione ippica Il Monello) anche loro a cavallo, sino all'ingresso dell'ospedale civile, portando un sacco colmo di panettoni. A scortare il piccolo corteo di cavalli sarà la polizia locale del Comune di Sassari. Ad accoglierla ci saranno, invece, tutti gli operatori del day hospital oncologico e il direttore dell'Oncologia medica Antonio Pazzola.

«Oggi, a un anno esatto da quella giornata di festa, la mia situazione è cambiata - afferma Annalisa - e mi trovo ad affrontare una nuova battaglia. Ma la mia grinta, così come quella di Macrusa, dei folletti e di Babbo Natale che mi accompagneranno in questa visita, è sempre la stessa di allora. Sento davvero importante fare gli auguri di Natale a chi, come me, vive una situazione di estremo disagio e dolore. E allora, arrivare a cavallo sarà la dimostrazione che, nonostante quello che ci è capitato, tutto può continuare a essere normale».

