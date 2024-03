L’associazione Avis di Sennori mette in moto la macchina della solidarietà. Si mobilita per Njcolette Satta, la donna di 45 anni rimasta gravemente ferita, sabato scorso a Sorso, dopo essere stata falciata da una Fiat 600 mentre percorreva via della Marina in compagnia di un’amica.

La raccolta di sangue straordinaria è in programma sabato 16 marzo, dalle 8.20 alle 16, nel campo sportivo Canu. «I donatori e la popolazione sennorese esprimono massima vicinanza alla nostra cara compaesana colpita da un triste evento - scrivono i soci Avis -, chiedendo di poter contribuire con un gesto di amore che possa arrivarle come un abbraccio da tutti noi».

La donna, che ha riportato fratture multiple facciali e costali, una frattura esposta alla tibia con fissatore esterno, dovrà subire ulteriori interventi chirurgici che richiedono un apporto di sangue straordinario. Da qui la necessità di un appello rivolto ai cittadini e non solo. Njcolette Satta si trova ricoverata all’ospedale civile di Sassari in gravi condizioni. Il conducente della Fiat 600, un uomo di 78 anni di Sorso, l’ha travolta dopo aver percorso un tratto di strada in contromano prima di finire la sua corsa contro un lampione e un muretto. Anche il pensionato ha riportato gravi ferite, ma non è in pericolo di vita.

