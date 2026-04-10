Auto in fiamme a Sassari: due ragazzi escono in tempo dall'abitacoloAttimi di paura in viale Umberto all’altezza del Mercato Civico
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Paura per un'auto in fiamme in viale Umberto all'altezza del Mercato Civico a Sassari. A bordo di una Volkswagen Lupo si trovavano due ragazzi che, poco dopo le 11, si sono dovuti fermare.
«Abbiamo visto uscire del fumo dal cofano e siamo usciti subito», racconta uno dei due. Appena in tempo perché nel giro di poco l'utilitaria ha preso fuoco venendo in breve avvolta dalle fiamme.
Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco e la polizia locale. I pompieri hanno spento le fiamme ma l'auto risulta pesantemente danneggiata.