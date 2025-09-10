Altro incidente automobilistico nel sassarese. Stamattina intorno alle 8.30 una macchina è uscita fuori di strada da sola all'altezza di Codrongianos.

Le conseguenze sono state un ferito non grave e i danni all’autovettura. Forti i rallentamenti del traffico che ora però scorre senza problemi. Sul posto la polizia stradale, il 118 e i vigili del fuoco.

