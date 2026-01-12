Auto incendiate durante la notte, fumo e sirene che svegliano i quartieri, cittadini sempre più spaventati. È questo il clima che da mesi si vive ad Alghero e negli ultimi giorni anche a Porto Torres, dove aumentano episodi incendiari di probabile origine dolosa che mettono in pericolo persone e beni.

Ad Alghero, tra il 2025 e l’inizio del 2026, diversi veicoli sono stati distrutti dal fuoco: dall’auto incendiata in via Palomba tra il 3 e il 4 gennaio, ai roghi di aprile e novembre scorsi in altre zone della città. Sono solo alcuni esempi di una situazione che sta creando allarme e paura tra i residenti. Situazioni simili si sono verificate anche a Porto Torres, dove l’8 gennaio, in via Balai, un incendio notturno ha coinvolto un furgone e due auto, causando gravi danni e molta preoccupazione tra gli abitanti della zona.

«Non possiamo accettare che interi quartieri vivano nella paura e nell’insicurezza», commenta Dario Giagoni (Lega) promotore dell’iniziativa che ha portato alla presentazione di un’interrogazione al Ministro dell’Interno, con cui si chiede al Governo di intervenire subito per rafforzare il controllo del territorio e la presenza delle forze dell’ordine. «Alghero e Porto Torres – dice Giagoni – sono città fondamentali per il nord-ovest della Sardegna, con una forte vocazione turistica e produttiva. Permettere che episodi di violenza e intimidazione si ripetano significa danneggiare la qualità della vita dei cittadini, l’economia locale e l’immagine del territorio».

Per il parlamentare della Lega gli episodi che hanno colpito Alghero e Porto Torres richiedono dunque attenzione, responsabilità e interventi concreti, nel rispetto dei ruoli istituzionali e con una collaborazione tra Stato ed enti locali.

«Con l’interrogazione presentata - conclude il leghista - si vuole sollecitare un intervento rapido e coordinato per rafforzare la prevenzione e il controllo del territorio, dando risposte concrete a comunità che chiedono maggiore protezione e tranquillità. È dovere delle istituzioni garantire che nessuna parte del Paese venga lasciata sola di fronte a fenomeni che mettono a rischio la sicurezza e la fiducia dei cittadini».

