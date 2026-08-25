L’emergenza
25 agosto 2026 alle 18:18aggiornato il 25 agosto 2026 alle 18:22
Auto a fuoco a Ploaghe, le fiamme divorano la campagna: elicotteri e squadre a terra in azioneIl rogo sulla statale 597 si è allargato alla vegetazione
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Dalle quattro del pomeriggio le squadre dei vigili del fuoco di Sassari, un'autobotte proveniente da Alghero e la squadra di Ozieri di rinforzo, stanno intervenendo nel territorio di Ploaghe.
In particolare nella località Coloru l’incendio di un’auto sulla statale 597 ha provocato un vasto rogo nelle campagne circostanti.
Sul posto anche due elicotteri dell'antincendio regionale, Corpo Forestale, volontari di Protezione civile, e Carabinieri.
(Unioneonline/A.D.)
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