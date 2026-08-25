Dalle quattro del pomeriggio le squadre dei vigili del fuoco di Sassari, un'autobotte proveniente da Alghero e la squadra di Ozieri di rinforzo, stanno intervenendo nel territorio di Ploaghe.

In particolare nella località Coloru l’incendio di un’auto sulla statale 597 ha provocato un vasto rogo nelle campagne circostanti.

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Sul posto anche due elicotteri dell'antincendio regionale, Corpo Forestale, volontari di Protezione civile, e Carabinieri. 

(Unioneonline/A.D.)

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