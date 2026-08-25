Maschara, le maschere della cultura sarda sfilano a Porto TorresSabato 29 agosto l'appuntamento con i suoni e i costumi più suggestivi dell'Isola, tra performance spettacolari e coinvolgimento del pubblico
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Tradizione e cultura della Sardegna nella sfilata di maschere in programma sabato 29 agosto a Porto Torres. La Pro Loco cittadina con il patrocinio del Comune, della Regione Sardegna, Assessorato al Turismo e della Fondazione Sardegna, presenta “Maschara” sfilata di maschere tradizionali sarde. Un appuntamento con la tradizione e i suoni più suggestivi dell'Isola.
Parteciperanno al corteo le Launeddas di Escalaplano, Guasila e Dolianova, i Tintinnatos di Siniscola, i Tumbarinos di Gavoi, Sos Colongianos di Austis, i Sonaggios di Ortueri, S’Intibitu di Ardauli, i Gigantes di Sennori, Sa Cumpangianas de Is Molentis, Sos Traigolzos di Sindia, Janas di Maist’e di Gergei. La sfilata partirà dalla spiaggia delle Acque Dolci, su tutto il Lungomare fino a raggiungere il Corso Vittorio Emanuele, angolo Via Adelasia.
A partire dalle 19.30 i singoli gruppi sfileranno davanti a due ali di folla, esibendo i loro costumi e dando vita a spettacolari performance che, in alcuni casi, richiedendo il coinvolgimento del pubblico, un momento di divertimento e cultura che, ogni anno, fa registrare un notevole successo di presenze, con partecipanti che arrivano dai paesi limitrofi.