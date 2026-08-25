Ruba un borsello, colpisce il proprietario e si dà alla fuga. L'episodio ha avuto luogo ieri a Sassari, in via Brigata Sassari, quando un 38enne tunisino si è introdotto in un'autovettura lasciata aperta sottraendo l'oggetto.

Il proprietario, appena visto l'accaduto, ha ingaggiato una colluttazione con il ladro venendo spintonato e strattonato. L'extracomunitario si è poi allontanato con il borsello venendo però fermato e arrestato grazie all'intervento dei carabinieri della compagnia di Sassari.

Il 38enne è stato condotto stamattina in tribunale dove, difeso dall'avvocato Gianluigi Poddighe, doveva rispondere del reato di rapina. La giudice Marta Guadalupi- la pm era Elisa Succu- ha disposto la misura del carcere. Il 16 settembre si terrà la prossima udienza.



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