Buche e rischi per la circolazione nel tratto stradale del ponte Colombo, una delle arterie ad alto flusso di traffico che conduce a Porto Torres. Il gruppo consiliare di Sardegna Vera, guidato dal capogruppo Carlo Cossu, ha firmato una interrogazione per chiedere l’intervento urgente per la messa in sicurezza della strada comunale. «Negli ultimi giorni ho ricevuto numerose indicazioni da parte degli automobilisti che percorrono via Dell’industria per segnalarmi l’attuale situazione della strada, caratterizzata da avvallamenti e buche», spiega l’esponente di Sardegna Vera «imperfezioni che non creano danni solo ai veicoli, ma potrebbero provocare incidenti con conseguenze gravi per le persone. Inoltre attualmente non è presente alcuna segnaletica verticale che avvisi i fruitori della strada riguardo la presenza di buche: un rischio per la sicurezza di automobilisti e motociclisti».

L’interrogazione è indirizzata al sindaco Massimo Mulas e all’assessore alle Manutenzioni, ai quali si chiede quali iniziative sono state messe in campo dall’amministrazione per garantire la sicurezza dei cittadini e quale intervento sarebbe previsto per ripristinare la strada. Una ex provinciale declassata a strada comunale, ma percorsa da migliaia di mezzi che si dirigono in varie località della Sardegna. Criticità che il sindaco aveva più volte sollevato per le difficoltà del Comune a gestire un’arteria così complessa. La risposta al primo cittadino era giunta dalla Regione, tramite l'assessorato regionale ai Lavori Pubblici, Antonio Piu che, accogliendo l’appello di Mulas, nel dicembre 2025, aveva stanziato tre milioni di euro per l’adeguamento e la messa in sicurezza di via dell'Industria che attraversa ponte Colombo. Una strada che collega il porto con alcune direttrici di primaria importanza, quali la ex ss 131, l’area industriale e la statale 131, con un volume di traffico superiore al milione di passaggi all’anno. Attualmente si è in attesa della progettazione dell’intervento e la successiva predisposizione della gara per l’affidamento dei lavori.

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