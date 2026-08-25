Santissima Annunziata, Nursing Up: «Barelle nei corridoi e mancanza di operatori socio-sanitari durante la notte»Situazione allarmante in Ematologia, Geriatria e Medicina interna
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«Assente di notte l’Oss nel reparto di Ematologia dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari». La denuncia viene da Loredana Mulas, dirigente sindacale del Nursing Up, che riferisce poi sulle diverse criticità dell’Aou.
«Con l’assenza dell’operatore socio-sanitario nei turni notturni viene a mancare il supporto per i pazienti non autosufficienti- riferisce in un comunicato- Le esigenze dei pazienti come ad esempio l’igiene personale o la movimentazione per prevenire le lesioni cutanee sono solo alcune delle necessità che necessitano le presenza continuativa h24 degli Oss, comprese le ore notturne».
Ma i problemi sono anche altrove. «Non meno allarmante- continua la nota- è il quadro nei reparti di Geriatria e Medicina Interna Donne, dove il ricorso alle "barelle nei corridoi" è diventato ormai una prassi ordinaria e non più un evento eccezionale».
«Attualmente si contano stabilmente dalle 6 alle 10 barelle in ciascuna delle due unità operative – prosegue Mulas – . Tale sistemazione, oltre a ledere la dignità e il diritto alla riservatezza di pazienti particolarmente fragili, ostacola il regolare svolgimento delle attività assistenziali e sovraccarica il personale in turno, che si trova a gestire un numero di ricoverati ben superiore alla capienza dei posti letto previsti».