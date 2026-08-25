La Giunta di Muros, guidata dal sindaco Federico Tolu, ha deciso di destinare apposite risorse di bilancio a un intervento che consentirà alle famiglie di ottenere un rimborso pari a circa il 30 per cento dell’importo complessivamente versato per la Tassa Rifiuti 2026. La misura rappresenta un intervento significativo a sostegno dei cittadini e si inserisce nell’ambito delle azioni messe in campo dall’Amministrazione per alleggerire il carico fiscale e contribuire concretamente al bilancio delle famiglie. «Per questo riteniamo importante che, quando le condizioni del bilancio lo consentono, le risorse comunali possano essere utilizzate anche per sostenere le famiglie e riconoscere il valore dei comportamenti virtuosi di chi contribuisce con regolarità alla vita della propria comunità. Sappiamo bene quanto l’aumento generalizzato dei costi dei servizi stia incidendo negativamente sui bilanci delle famiglie – dichiara il primo cittadino. Per questo vogliamo mettere in campo un intervento concreto, utilizzando esclusivamente le risorse del nostro bilancio per dare un sostegno ai concittadini e, allo stesso tempo, riconoscere il senso civico di chi ha sempre fatto la propria parte.» La misura, per la quale presto saranno definiti nel dettaglio i requisiti di accesso, i criteri di assegnazione, l’entità del beneficio e le modalità per richiederlo andrà a privilegiare i cittadini virtuosi con una scelta precisa: valorizzare il senso civico, la responsabilità e la correttezza di chi, nel tempo, ha rispettato con regolarità i propri impegni. L’intervento sarà rivolto ai nuclei familiari titolari di utenze domestiche Tari che abbiano provveduto al pagamento integrale di quanto dovuto per l’anno 2026 e che risultino in regola con i pagamenti TARI delle cinque annualità precedenti: 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025. Nei prossimi giorni saranno fornite alla cittadinanza tutte le informazioni necessarie per accedere alla misura.

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