Sassari, stop al conferimento degli inerti negli ecocentriLa sospensione da oggi e fino al 31 agosto
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Stop al conferimento degli inerti negli ecocentri comunali di Sassari. Da oggi, martedì 25 agosto, fino al 31, lunedì, il Comune ha stabilito di sospendere la consegna dei rifiuti di demolizione nelle strutture di via Montello e di Funtana di Lu Coibu.
Il provvedimento è dovuto all’indisponibilità dell’impianto di recupero degli inerti. Sarà sospesa anche l’accettazione delle prenotazioni attraverso la chiamata al numero verde e all’app Municip.io.
Il servizio riprenderà regolarmente martedì 1° settembre.