Porto Torres, in viaggio con due coltelli a scatto e uno da cucina nascosti in auto: arrestato all’imbarcoFermato un turista straniero, per le armi da taglio è scattato il sequestro
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In viaggio con due coltelli con lama a scatto di lunghezza superiore a 5 centimetri, ben nascosti nell'auto. Un turista straniero è stato arrestato, al momento dell'imbarco, dai carabinieri della compagnia di Porto Torres in flagranza di reato per porto abusivo di armi. L’uomo, su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari che coordina e dirige le indagini, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza e a conclusione dell’udienza presso il tribunale di Sassari, l’arresto è stato convalidato.
L’operazione dei militari è stata eseguita nel porto commerciale di Porto Torres a seguito di una segnalazione pervenuta alla centrale operativa da parte delle guardie giurate in servizio di vigilanza presso lo scalo marittimo. I carabinieri, arrivati sul posto, hanno perquisito a fondo il veicolo condotto dall’uomo, trovando all’interno della tasca della portiera anteriore lato guida, in posizione di immediata disponibilità, due coltelli con lama a scatto di lunghezza superiore a 5 centimetri.
Successivamente, nel controllo al bagagliaio, è stato rinvenuto un ulteriore coltello da cucina con una lama della lunghezza di 20 centimetri. Le armi da taglio sono stati sottoposte a sequestro.