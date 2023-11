Un esperto per fare una cernita dei funghi a disposizione della popolazione del Nord Ovest. Con l’arrivo delle piogge e l’inizio della stagione autunnale l’Asl di Sassari garantisce agli utenti l’Ispettorato micologico, in grado di classificare i funghi raccolti e destinati all’autoconsumo. Si colloca all’interno del Dipartimento di Prevenzione, nel Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e garantisce attività di prevenzione, controllo e certificazione di commestibilità dei funghi freschi spontanei destinati all'autoconsumo dei cittadini ma anche di quelli destinati alla vendita o alla somministrazione negli esercizi di ristorazione e gastronomia. Lo Sportello micologico è a disposizione dei ristoratori e dei commercianti per eventuali consulenze e certificazione, previa prenotazione.

Il consiglio degli esperti: «È utile ricordare che le intossicazioni da funghi, che purtroppo ogni anno si verificano numerose, sono causate da funghi non controllati, pertanto si invitano quanti abitualmente od occasionalmente consumano funghi spontanei, raccolti personalmente o avuti in regalo, a rivolgersi all’Ispettorato, dove i Micologi effettueranno il controllo gratuito dei funghi destinati all’autoconsumo».

Tra le competenze dell’Ispettorato, riveste notevole importanza anche il controllo e la certificazione sanitaria dei funghi spontanei destinati alla vendita o alla somministrazione (obbligatoria per legge).

Le attività di competenza dell’ispettorato vengono comunque garantite dagli esperti micologi, anche in altri periodi e fuori dagli orari di sportello, previo appuntamento telefonico.

