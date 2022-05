Non si ferma la mobilitazione degli assistenti di supporto ospedalieri di Sassari, esasperati per la gestione del nuovo appalto del servizio, cominciato l’1 marzo. Oggi alle 13 partecipato sit-in in viale San Pietro, in cui i lavoratori hanno voluto manifestare il proprio malumore sotto la sede dell'Aou Sassari.

"Buste paga alleggerite e organizzazione del lavoro inesistente", queste le accuse principali dei 300 lavoratori coinvolti alla Rti che gestisce l'appalto (Epm e Multiservice).

Giovedì mattina alle 11 l'Aou di Sassari ha convocato nella propria sede un incontro ufficiale tra le parti ( Azienda, sindacati ed Rsu), per chiarire una situazione che rischia di mettere in ginocchio gli ospedali sassaresi.

I sindacati nei giorni scorsi, pur tra qualche differenza formale, hanno proclamato lo stato di agitazione. Ma hanno anche minacciato azioni più severe di protesta. Il clima che si respira è molto teso e l'iniziativa di questa tarda mattinata si inserisce proprio in questo quadro.

