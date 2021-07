I carabinieri di Castelsardo hanno notificato all’esercente di un bar il verbale di accertamento relativo alla violazione amministrativa per il mancato rispetto delle misure di contenimento in relazione al coronavirus, in particolare il divieto di assembramento nei locali pubblici.

Nelle prime ore di domenica, è stato accertato, non aveva rispettato la disposizione.

Data la reiterazione della sanzione, il locale è stato chiuso in via preventiva per cinque giorni.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata