Dopo quattro convocazioni andate deserte, l’assemblea del Parco ha detto sì al bilancio di previsione. Con tredici voti favorevoli e 4 contrari, il documento contabile è stato finalmente approvato ma non basta a placare le polemiche di una gestione che l’opposizione giudica «contorta, drammatica e ricca di contraddizioni con un Cda orfano del presidente assente da tempo e di una direzione sempre al centro di polemiche mai sopite», come riferisce il capogruppo del Pd di Alghero Mimmo Pirisi.

L’Udc, attraverso il suo capogruppo Christian Mulas, ha protocollato una mozione di sfiducia nei confronti del presidente del Parco di Porto Conte Raimondo Tilloca, in quota al partito dello scudo crociato. «Una decisione congiunta con il gruppo consiliare – spiega Mulas – viste le numerose assenze non giustificate e soprattutto le prese di posizione non condivise con il partito».

© Riproduzione riservata