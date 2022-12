«I tre feriti sono stati portati uno alla volta in sala operatoria per l'estrazione dei proiettili, dopo aver accertato che le condizioni cliniche sia generali che clinico chirurgiche non avessero compromesso gli organi vitali».

Francesco Cudoni, direttore dell’unità operativa di Ortopedia e Traumotologia dell’ospedale Aou di Sassari, assicura sullo stato di salute delle persone raggiunte dai colpi di arma da fuoco durante l’assalto al portavalori Vigilpol.

Serena Contu, 30 anni di Ozieri è stata dimessa questo pomeriggio dall’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari. Le guardie giurate ferite alla gamba, il capo scorta Piero Podda, 51 anni di Putifigari, e l’autista del portavalori Vigilpol, Sandro Casule, 38 anni di Cuglieri, restano ancora ricoverati nel reparto di Ortopedia del Santissima Annunziata.

«In particolare per uno dei vigilantes il proiettile era abbastanza superficiale, mentre nel collega si trovava in prossimità di grossi vasi che avrebbero potuto determinare conseguenze importanti. Poteva rischiare la vita».

Nessuno, per fortuna, presentava lesioni gravissime. «Ma quando sono provocate da armi da fuoco, anche se non ci sono eventi emorragici e non c’è pericolo eminente di vita, devono essere gestite tempestivamente».

È stata sottoposta ad intervento chirurgico di rimozione del proiettile al braccio sinistro anche Serena Contu. «Ci tengo a precisare - sottolinea Cudoni - che in tutti i casi, per fortuna, non sono stati lesionati organi vitali, ma soprattutto nel caso della donna, a distanza di pochi centimetri il proiettile avrebbe potuto perforare il torace e compromettere organi più importanti».

La 30enne di Ozieri ha fatto rientro a casa, ma non dimentica i momenti di terrore subiti. «Per gli altri due vigilantes riteniamo sia necessario intrattenerli in ospedale per accertamenti e nei prossimi giorni potranno essere dimessi».

