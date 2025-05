L’Ente Parco nazionale dell’Asinara ha approvato il progetto definitivo sui lavori di realizzazione di un vivaio forestale sull’isola, in località Case bianche. Si tratta di un piano inerente il programma di interventi finalizzati alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici da parte degli enti parchi nazionali, finanziato dal Ministero per l'Ambiente, con l’obiettivo di migliorare la resilienza della vegetazione alle sfide ambientali. Il vivaio potrebbe contribuire a rinforzare la presenza di specie native e a sostenere la forestazione dell’isola. E’ prevista la realizzazione di attrezzature per la protezione del materiale genetico per arrivare nel breve periodo alla produzione di materiale di propagazione autoctono per interventi di rinaturalizzazione all’interno dell’isola. Il progetto si inserisce nell’ambito di un oiano di recupero più ampio che comprende la valorizzazione del leccetto di Elighe Mannu l’unico bosco superstite, oggetto di ben quattro interventi di miglioramento che consentiranno di mettere in sicurezza la componente arborea e di renderla maggiormente accogliente per i visitatori dell’isola. L’importo complessivo degli interventi è di 1 milione e 870mila euro. I vivai forestali sono fondamentali per la produzione di piante da rimboschimento e per la ripristino di aree degradate, contribuendo alla salute e alla biodiversità degli ecosistemi.

