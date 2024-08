Prosegue l’iter di aggiornamento del Piano del Parco nazionale dell’Asinara, lo strumento di pianificazione di valenza ambientale, non solo di tutela e conservazione, ma anche di sviluppo delle attività di coloro che vi operano e che intendono investire nell’isola, in un crescendo di compatibilità con la biodiversità.

Il commissario del Parco, Giovanni Cubeddu, tramite delibera del 6 agosto, ha approvato gli elaborati relativi alla revisione della cartografia del Piano e, contestualmente, ha dato mandato al direttore del Parco, Vittorio Gazale, per avviare tutte le attività, necessarie al completamento dell’iter di approvazione del documento aggiornato da parte della Regione Sardegna.

Compito del direttore sarà quello di attivare una convenzione con il dipartimento di Scienze Umanistiche di Sassari che si dovrà occupare di organizzare e sovraintendere alle attività legate agli accordi in campo e in particolare al contratto di Costa “Isola dell’Asinara”.

Il Piano oltre ad organizzare il territorio e la sua articolazione in diverse aree, disciplina le destinazioni di uso pubblico e privato, i sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani, regola i sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree campeggio e attività agrituristiche, e stabilisce indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.

