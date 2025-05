Il Comune di Porto Torres restituisce all’Agenzia della Conservatoria delle Coste ben quattro immobili dell’isola dell’Asinara che nel 2003, l’ente comunale, aveva ricevuto in uso gratuito dal direttore del Servizio territoriale demanio e patrimonio di Sassari allo scopo di destinarli a fini istituzionali quali uffici e servizi comunali.

Si tratta degli edifici della ex scuola elementare, della ex infermeria, ex Casa Tedde e l’ex ufficio matricola, tutti stabili situati nel borgo di Cala d’Oliva, la località dell’isola che, secondo il Piano del Parco, è destinata all’insediamento urbano, un centro che potrebbe ospitare attività e nuovi residenti. Questo l’indirizzo politico perseguito in sinergia tra gli enti coinvolti: Parco Asinara, Comune e Regione. Nella proposta di delibera avanzata dalla giunta, tramite l’assessore al Patrimonio, Alessandro Carta si legge: “I beni assegnati non rivestono più interesse per l’amministrazione comunale, pertanto si rende necessaria la loro restituzione, affinchè rientrino nella disponibilità della Conservatoria delle Coste”.

Un piano condiviso con la Regione che ha messo disposizione risorse, pari a circa 4,5 milioni, per la messa in sicurezza di alcuni immobili fra cui anche la casa Tedde e la ex Casa delle maestre, somme destinate anche al rifacimento dell’asfalto nelle strade non cementate, alla rimozione dell’amianto dall’ex carcere di Fornelli e alla fruibilità della stessa struttura, e per la predisposizione di un impianto di illuminazione e interventi per il potenziamento del sistema idrico e fognario.

