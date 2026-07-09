Prosegue ad Alghero il percorso condiviso per la definizione del nuovo Regolamento comunale sulle arti di strada.

Le commissioni consiliari I, III e V, presiedute rispettivamente da Piccone, Occhioni e Mulas, stanno portando avanti un ciclo di audizioni con l'obiettivo di costruire un testo equilibrato che sappia valorizzare le espressioni artistiche negli spazi pubblici, garantendo al tempo stesso il rispetto della quiete, del decoro urbano, dei residenti e delle attività economiche.

Dopo aver ascoltato il Comitato 45 Decibel, lo Sportello di conciliazione del rumore e il Comitato Centro Storico, le commissioni hanno incontrato ieri alcuni artisti di strada in un confronto definito costruttivo. I rappresentanti presenti hanno manifestato la volontà di contribuire alla definizione di regole condivise e hanno espresso apprezzamento per alcune delle proposte contenute nella bozza del regolamento, in particolare quelle relative alla turnazione delle postazioni, alla definizione di fasce orarie e alla possibile zonizzazione delle aree destinate alle esibizioni.

«Il percorso avviato dimostra che il confronto è sempre la strada giusta», sottolineano i presidenti delle commissioni. «È impensabile lavorare su un documento che non tenga in considerazione le istanze dei soggetti coinvolti. Le arti di strada rappresentano una risorsa culturale per la città, ma devono inserirsi in un quadro chiaro, condiviso e rispettoso di tutti: artisti, residenti, attività economiche e fruitori degli spazi pubblici».

L'iter proseguirà nelle prossime sedute con l'obiettivo di arrivare alla stesura di un regolamento condiviso.

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