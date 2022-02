In vista della stagione estiva la grande scalinata in cemento costruita sopra la spiaggia dell'Argentiera, situata nella Nurra, in territorio di Sassari, appare sempre più in degrado e rovina: un grosso pericolo per turisti e residenti. Senza manutenzione da tanti anni si presenta con le ringhiere e corrimano usurate dal tempo e senza adeguati sistemi di protezione. Stride inoltre il cartello con l'indicazione della spiaggia e un altro accanto di divieto di transito.

Costruita negli anni 70, la scalinata in cemento, uno degli ingressi di una delle spiagge più famose dell'isola, è stata criticatissima soprattutto dalle associazioni ambientaliste e di tutela del territorio, che l'hanno sempre definita "uno sconcio edilizio e un'offesa al paesaggio".

I residenti dell'Argentiera (poco più di un centinaio) sono rassegnati: "Le istituzioni conoscono benissimo questa situazione - dicono alcuni di loro - La scalinata andrebbe demolita o almeno messa in sicurezza in maniera opportuna. Ma nessuno fa nulla".

