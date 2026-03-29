Il Consorzio industriale provinciale di Sassari ha avviato un nuovo progetto per il trattamento dei rifiuti liquidi non pericolosi nell’area industriale della Marinella a Porto Torres. Le attività di indagini geognostiche, necessarie per il completamento del progetto del progetto esecutivo per la realizzazione dell’impianto, sono state affidate alla società Tec.Am. Srl di Quartucciu. Avviata anche la verifica tecnica del progetto esecutivo che dovrebbe essere approvato entro metà maggio. L’impianto, già autorizzato negli anni scorsi, verrà realizzato su un’area di circa 20mila metri quadrati, situata tra la Tecnochimica e l’ex Inversol. In precedenza, il Consorzio aveva ritenuto più conveniente procedere con l’acquisizione del ramo d’azienda della Geoconsult Srl, che, pur non avendo avviato la costruzione dell’impianto, aveva già acquisito il terreno e completato la caratterizzazione del sito.

Questo iter ha portato al rilascio dell’Autorizzazione integrata ambientale (Aia) da parte della Provincia di Sassari il 18 dicembre 2013, successivamente aggiornata e modificata il 15 dicembre 2015 per il trattamento di rifiuti liquidi non pericolosi. Una volta realizzato, l’impianto potrebbe entrare quindi immediatamente in funzione, avendo già ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie. Il progetto prevede una capacità di trattamento pari a 100 tonnellate al giorno, per una produzione annua stimata di 18.750 tonnellate. Il Consorzio, inoltre, potrebbe in futuro modificare l’AIA per includere anche il trattamento di rifiuti liquidi pericolosi, evitando così la necessità di progettare un nuovo impianto, operazione che comporterebbe diverse criticità. La scelta del Cipsssi inserisce in una più ampia strategia di sviluppo, improntata a una crescente attenzione e sensibilità verso le tematiche ambientali.

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