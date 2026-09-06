Ardara accoglie “Rosso Sardegna 2026”, il tour tra motori e tradizionel paese del Logudoro ospita la manifestazione che unisce la passione per le auto alla promozione turistica. Il Comune sostiene l'iniziativa con un contributo
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Motori, territorio e tradizione si incontrano ad Ardara per “Rosso Sardegna 2026 – Tour nella terra della Longevità”, la manifestazione in programma il 10 settembre che porterà nel paese del Logudoro vetture sportive, ospiti e autorità civili e militari.
A sostenere l’organizzazione è la parrocchia di Nostra Signora del Regno, guidata da don Paolo Apeddu. Il Comune di Ardara ha riconosciuto nell’evento un’importante iniziativa di carattere culturale e promozionale, coerente con l’obiettivo dell’amministrazione di valorizzare le manifestazioni e le tradizioni del territorio. Per contribuire alle spese organizzative, l’amministrazione comunale ha disposto un contributo di 600 euro (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it) a favore della parrocchia, con successiva rendicontazione delle spese sostenute.
L’iniziativa si propone come una vetrina per il territorio, unendo il fascino delle auto sportive alla scoperta del patrimonio storico e culturale di Ardara e della Sardegna. Un appuntamento pensato non soltanto per gli appassionati di motori, ma anche come occasione di promozione e valorizzazione della comunità locale.
(Unioneonline/En.Ne.)