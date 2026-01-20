La commissione consiliare Statuto e Regolamenti-Trasparenza e Legalità, nella seduta di questa mattina, martedì 20 gennaio, convocata dal presidente Franco Satta ha approvato il Patto di Gemellaggio con Kayemor e la designazione dei componenti del Comitato di Gemellaggio. Le pratiche esposte dal segretario generale Giancarlo Carta e da Sabina Scanu dello staff del sindaco saranno sottoposte all’attenzione del Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva. L’iniziativa richiama la vocazione storica di Porto Torres, da sempre città aperta agli scambi culturali e alla cooperazione. In questa direzione, il consiglio comunale ha approvato, il 30 luglio 2024, il Regolamento per l’istituzione, la gestione e la disciplina dei gemellaggi, con l’obiettivo di consolidare i rapporti con altri enti territoriali, favorire l’accesso a specifici finanziamenti comunitari e dotare l’Ente di uno strumento organico per disciplinare e valorizzare le relazioni internazionali.

Il percorso di gemellaggio con Kayemor è stato avviato nel 2022, a seguito della richiesta formale avanzata dal sindaco della città senegalese e accolta dall’Amministrazione, per la quale il gemellaggio rappresenta uno strumento concreto per promuovere azioni e opportunità di collaborazione con istituzioni locali di altre città e Paesi. Da allora è stato avviato un cammino di conoscenza e cooperazione ispirato ai principi di uguaglianza, solidarietà, cittadinanza e giustizia, concretizzatosi in progetti a sostegno della didattica e delle persone con disabilità. Il progetto, inoltre, è in linea con il Programma di Partenariato Senegal-Italia 2024-2026, sottoscritto dai Governi dei due Paesi. Il Patto di Gemellaggio prevede un programma di scambi e iniziative nei settori socioculturale, turistico, educativo, sportivo ed economico, collaborazioni in ambito alimentare, biodiversità ed ecosistemi, iniziative sportive come strumento di inclusione e dialogo.

Il Comitato di Gemellaggio sarà composto dal sindaco, dal presidente del Consiglio, dagli assessori competenti e da due consiglieri (uno di maggioranza e uno di minoranza) – sulla base dell’indicazione delle conferenze dei capigruppo – Sebastiano Sassu e Michele Bassu. Nel quadro delle azioni già realizzate, il Comune nel dicembre 2023 ha inviato a Kayemor materiale didattico e arredi scolastici, oltre a beni di prima necessità e materiale farmaceutico, grazie alla collaborazione degli istituti scolastici cittadini, delle associazioni, dei volontari e al supporto della Fondazione di Sardegna. Ulteriori iniziative di solidarietà hanno riguardato il sostegno al progetto “Sardinia Dakar - Corridoi Olimpici e Paralimpici”, promosso dall’associazione AlbatroSS, con la donazione di sedie a rotelle, sia per uso quotidiano che sportivo.

