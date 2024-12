Il conducente dello Scarabeo che stamattina ha investito una signora 90enne sulle strisce pedonali per poi scappare via, si è costituito in serata al Comando della polizia locale di Alghero.

Avrebbe raccontato agli agenti di essere stato abbagliato dal sole e poi, per paura, di essere fuggito via. Il giovane, di 25 anni, pentito per il suo gesto, è poi andato all’ospedale Civile per scusarsi personalmente con la signora ferita alla testa a causa della rovinosa caduta. Per fortuna la malcapitata non è in pericolo di vita e se la caverà con qualche giorno di cura.

Il giovane è stato denunciato per omissione di soccorso. Insieme a lui, in scooter, c'era anche un altro ragazzo che verrà ascoltato dalla polizia locale nelle prossime ore.

