L’hanno investita in scooter, sulle strisce pedonali, e sono scappati via. L'incidente ad Alghero in via Brigata Sassari, all'angolo con via Marconi, vicino a un supermercato, questa mattina, intorno alle 11. Una signora anziana stava attraversando la strada in prossimità del passaggio pedonale quando due giovani in scooter l’hanno travolta, superando una macchina che si era fermata sulle strisce proprio per far passare la signora.

L’impatto è stato violentissimo. La donna è caduta sull’asfalto battendo la testa. I due in moto sono scappati via verso il quartiere di Sant’Agostino. Sul posto gli agenti della polizia locale e una ambulanza del 118 che ha provveduto a prestare i primi soccorsi per poi trasportare la malcapitata, che era vigile e cosciente, all’ospedale Civile. Le è stato assegnato un codice giallo.

I vigili urbani hanno compiuto i rilievi su strada e raccolto le testimonianze di alcuni passanti che hanno assistito alla scena.

