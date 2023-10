Accolta da un bagno di folla Anna Falchi, in un serissimo tailleur color pervinca, ha fatto la sua apparizione nel tardo pomeriggio a Promoautunno, la fiera di Sassari che l’ha scelta come madrina. Accompagnata dal patron della manifestazione Claudio Rotunno, l’attrice finlandese, 51 anni, star di prima fila nei primi anni Duemila, ha fatto il giro di tutti gli stand soffermandosi per i selfie con gli espositori con una tappa più lunga nel settore dedicato al wedding che prevedeva anche le sfilate: «La folla è qui forse anche per me, ma soprattutto per venire a vedere cosa viene offerto», ha detto sorridendo: «In più ci sono io, e a maggior ragione è bello incontrarsi».

Non poteva mancare, una professione d’amore per la Sardegna, terra che conosce da tempo: «Sono molto felice di essere qui, di promuovere il made in Italy in una terra così accogliente e bella, da promuovere tutto l’anno, non solo d’estate. È ricca di tante cose anche nelle altre stagioni. Venite tutti in Sardegna, merita».

Promoautunno, allestita negli spazi di Promocamera, a Predda Niedda, è visitabile ancora domani, domenica, dalle 9 alle 21.

