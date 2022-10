Anela, piccolo e suggestivo centro del Goceano, ospita nel suo territorio un'estesa foresta di lecci, roverelle, faggi, cedri e piante endemiche. Unica in Sardegna e non solo. Ma al suo interno anche fortezze medioevali e splendide fontane, ognuna con la sua storia da raccontare. E anche una struttura ricettiva, rivestita in pietra, con 18 camere e servizi, costruita da 20 anni e mai entrata in funzione. Un vero cruccio anche per questa Amministrazione comunale, insediatasi a giugno 2022.

Il sindaco Gian Giuseppe Nurra e la sua Giunta intendono smuovere le acque, una volta per tutte.

"Stamattina abbiamo effettuato un sopralluogo con una società esperta nel settore turistico e gestionale - spiega il primo cittadino -. Il nostro obbiettivo è quello di formare personale locale nella gestione di strutture ricettive. Diverse aziende che hanno interesse per la struttura della foresta di Anela si sono dimostrate disponibili. Presto quindi pubblicheremo un regolare bando di gestione in cui verrà espressa la nostra volontà politica”.

"La foresta di Anela - conclude Nurra - è un gioiello naturale che deve essere ulteriormente valorizzato e creare allo stesso tempo posti di lavoro".

