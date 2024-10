Un benvenuto a base di saluti istituzionali, spiegazioni, gadet, musica e un momento conviviale. Domani alle 18 l’aula magna dell’Università degli Studi di Sassari ospita l'ormai tradizionale Erasmus Welcome Day, la festa di benvenuto per le studentesse e gli studenti che arrivano in città grazie al progetto Erasmus.

L’Erasmus Welcome Day è l’iniziativa annuale promossa dalla sezione dell’Erasmus Student Network (ESN) di Sassari, in collaborazione con il Comitato Erasmus di Ateneo e l’Ufficio mobilità e relazioni internazionali. Si tratta dell’evento culminante della “Erasmus Welcome Week”.

In apertura, sono previsti i saluti del Magnifico Rettore Gavino Mariotti, del Sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, dei docenti Claudia Crosio e Lorenzo Devilla, Delegati rettorali per le relazioni internazionali, del Presidente del Conservatorio “Luigi Canepa” di Sassari Ivano Iai e di Chiara Sau, Presidente dell’Erasmus Student Network (ESN) Sassari, che modererà l’evento. Il programma include anche l'esecuzione di alcuni brani da parte del Coro dell’Università di Sassari, diretto dal Maestro Ciro Cau, e gli interventi musicali degli studenti del biennio del Dipartimento di Jazz del Conservatorio “L. Canepa” di Sassari.

Al termine, saranno annunciati i vincitori del 5° Contest Fotografico riservato agli studenti Erasmus incoming e outgoing dell’Università di Sassari.

