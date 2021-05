Nule sotto choc. È questa l'atmosfera che si registra nel centro del Goceano, dopo la morte di Francesco Dessena, l'allevatore di 77 anni, freddato ieri sera in campagna da un colpo di fucile al volto. L'uomo e la sua famiglia sono ovviamente molto conosciuti a Nule, 1340 abitanti.

Il sindaco Giuseppe Mellino è attonito: "Non riesco ancora a capacitarmi del gravissimo fatto accaduto”, dice il primo cittadino. “Per noi è stato come un fulmine a ciel sereno. Sono davvero sconvolto. Conoscevo la vittima, una persona onesta che non ha mai creato nessun problema e che ha sempre pensato al lavoro, nella massima onestà, al pari della sua famiglia. Mi auguro al più presto - conclude - che venga fatta chiarezza sulla vicenda, che ha traumatizzato la nostra comunità".

