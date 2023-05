Festa nel centro storico per la simbolica inaugurazione del nuovo pulmino attrezzato per le persone con disabilità che oggi entrerà in funzione ad Alghero.

Un mezzo utilissimo che è stato acquistato grazie alla generosità di tanti algheresi e all’impegno dell’associazione “Pensiero Felice”.

I numerosi sostenitori, i ragazzi dell'associazione, i volontari, il vescovo della Diocesi di Alghero-Bosa, Mauro Maria Morfino, il sindaco Mario Conoci, l'assessora alle Politiche sociali, Maria Grazia Salaris, e il presidente del Consiglio Lelle Salvatore, si sono incontrati al Quarter per rallegrarsi con il gruppo e ringraziare Ornella Armani e i tanti collaboratori per la forza, la caparbietà e lo straordinario impegno che profondono nell'aiutare e sostenere con immensa costanza e dedizione tante famiglie.

«Un impegno prezioso e insostituibile quello che “Pensiero Felice”, come altre associazioni – ha detto il sindaco - svolge nel sociale con grande competenza».

