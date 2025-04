Proseguono gli incontri promossi dall'assessorato allo Sviluppo Economico con gli operatori aderenti al SIO, il Sistema Integrato dell'Ospitalità, e al Marchio Alghero Family.

Martedì prossimo, 15 aprile alle 16, un nuovo appuntamento al Quarter, per affrontare i temi che riguardano il corretto conferimento dei rifiuti nelle strutture ricettive, con particolare riferimento al comparto extra alberghiero.

Parteciperanno all'incontro l'assessora al Turismo Ornella Piras e l'assessore all'Ambiente Raniero Selva, con i funzionari dei rispettivi servizi. «L'incontro – fanno sapere gli organizzatori - rappresenta una importante occasione per gli aderenti al Sio e per tutti coloro che hanno una seconda casa in locazione».





