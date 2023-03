Torna lo svuota-cantine, il servizio supplementare alla gestione ordinaria dei rifiuti che il Comune di Alghero ha già sperimentato in passato con successo.

In algherese si dice “Desbarrasa-ne tot", si tratta di cinque appuntamenti itineranti in città e nelle borgate per liberarsi, in un solo colpo, di ingombranti o di oggetti non più utilizzati, ma che, in qualche caso, potrebbero avere una seconda vita e ritornare utili per altri.

I punti di raccolta faciliteranno la differenziazione degli oggetti, ma allo stesso tempo permetteranno alle persone interessate di valutare in modo semplice ed immediato se un attrezzo o un oggetto potrebbe essere o meno ciò che si sta cercando. Il sito del primo appuntamento in programma il prossimo 15 aprile 2023 sarà stabilito direttamente dei cittadini attraverso i propri commenti sulla pagina Facebook "DifferenziAMO Alghero".

"Desbarrasa-ne tot" è un'iniziativa particolarmente apprezzata dagli algheresi, nata anche per contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti nelle campagne, che comporta costi di recupero altissimi per tutti, ed un modo per promuovere al contempo il loro eventuale riuso.

