Ha tentato di imbarcarsi su un volo per Bologna con un fossile trafugato in valigia: così un turista italiano è stato fermato all'aeroporto di Alghero.

I funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di Sassari, insieme con i militari della Guardia di finanza della Compagnia di Alghero, lo hanno bloccato per un controllo e nel bagaglio a mano hanno trovato un fossile di trilobite del peso di 632 grammi, privo della documentazione che ne attestasse la legittima detenzione.

Il reperto, presumibilmente proveniente dal sottosuolo nazionale e pertanto riconducibile al patrimonio indisponibile dello Stato, è stato sottoposto a sequestro. L'uomo è stato denunciato alla Procura di Sassari per il reato di ricettazione di beni culturali.

