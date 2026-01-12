Prosegue il lavoro dell’Amministrazione comunale di Alghero sul verde urbano e sul decoro, con un nuovo pacchetto di interventi da circa 350 mila euro destinato alla riqualificazione di lungomari, strade e piazze.

L’annuncio arriva a pochi giorni dall’affidamento delle opere di maquillage del Parco Manno, oggetto di un progetto da 190 mila euro che prevede rifacimento della pavimentazione con abbattimento delle barriere architettoniche, giochi inclusivi, area fitness riabilitativa e nuove alberature.

Ora il Comune accelera con un intervento più ampio sul territorio che prevede 34 nuove palme sul lungomare Barcellona, della specie Phoenix Dactylifera, scelte per sostituire le Phoenix Canariensis eliminate anni fa dopo l’attacco del punteruolo rosso.

La varietà individuata è l’unica, già presente in città, immune al parassita e in grado di contrastarne la diffusione, poi circa 80 palme e 170 nuovi alberi destinati alle aiuole stradali di via Lido, via Cagliari e Piazza Sant’Erasmo, per riqualificare e ricucire il verde delle principali arterie urbane. Nel frattempo prosegue l’appalto delle potature cittadine, in esecuzione da novembre e attualmente in corso nel quartiere della Pietraia.

«Sul verde urbano è in corso un progetto di ampio respiro che abbiamo voluto avviare fin dall’insediamento, mirato a restituire ordine e decoro alla città, per renderla sempre più bella e accogliente», dice il sindaco Cacciotto. «Iniziative in corso per imprimere quel radicale cambiamento che la città richiede, per il suo aspetto, per la sua immagine e il suo decoro», chiude l'assessore Marinaro.

