Prosegue ad Alghero “Passi Sicuri 2026”, il progetto che mette insieme sicurezza stradale, educazione civica e riqualificazione urbana attraverso interventi artistici sugli attraversamenti pedonali vicini alle scuole. L’iniziativa, cofinanziata da Inail e Comune di Alghero, è promossa dall’associazione Itinerandia con il coinvolgimento della polizia locale e dell’Aci. L’obiettivo è rendere più visibili e riconoscibili i passaggi pedonali, richiamando l’attenzione degli automobilisti e aumentando la sicurezza dei pedoni, in particolare degli studenti.

Le opere di street art saranno realizzate ai bordi o in adiacenza alle strisce, che conserveranno pienamente visibilità e funzione, con l’utilizzo di materiali certificati per superfici stradali. «La sicurezza stradale è al centro dell’attenzione di questa Amministrazione», dichiara l’assessore all’Urbanistica e Mobilità Roberto Corbia. «Gli interventi nascono da un percorso condiviso, frutto dei workshop e del lavoro svolto con centinaia di studenti delle scuole cittadine. Coinvolgere i giovani significa responsabilizzarli e renderli protagonisti di una nuova cultura della sicurezza».

Il progetto proseguirà nelle prossime settimane con nuovi interventi e attività di educazione stradale in collaborazione con polizia locale e Aci. Per consentire i lavori, sono previste modifiche temporanee alla circolazione, generalmente dalle 8 alle 21: il 27 e 28 aprile in via Malta, tra via Don Minzoni e viale Sardegna; il 29 aprile in via Mauro Manca; il 30 aprile in via De Biasi; il 2 e 3 maggio in via Giovanni XXIII; il 16 e 17 maggio in via Vittorio Emanuele, zona Sacro Cuore. Saranno garantiti gli accessi a scuole e abitazioni.

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