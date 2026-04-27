Controlli a tappeto sulle strade nella notte tra venerdì e sabato scorso nei comuni di Porto Torres, Sorso e Sennori. Le pattuglie delle singole stazioni con il supporto della Radiomobile della Compagnia di Porto Torres e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Sassari, hanno effettuato un’operazione coordinata per contrastare le violazioni amministrative e penali dei locali e dei reati in genere.

I militari dell’Arma hanno sanzionato sei esercizi commerciali per un totale di 15.085 euro e disposto la sospensione immediata dell’attività per gravi violazioni sulla sicurezza per due locali, con denuncia per i proprietari. Le violazioni hanno riguardato soprattutto infrazioni agli impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo, considerando che alcuni sistemi di videosorveglianza mancavano delle necessarie autorizzazioni o presentavano altre irregolarità sul Dvr documento valutazione dei rischi, oltre a ad accertare alcuni lavoratori in nero.

Durante i controlli effettuati sono state identificate 163 persone e controllati 21 veicoli, con individuazione di 2 soggetti sanzionati per possesso di sostanze stupefacenti.

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